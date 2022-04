“O decreto de [Jair] Bolsonaro nada tem a ver com o deputado [Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão]. Foi motivado pelas pesquisas que o apontam perdendo as eleições em todos os cenários. A mão da ministra Rosa Weber [relatora do caso no STF] vai cair pesada no ato golpista.”

(Miro Teixeira, que integrou a Assembleia Constituinte e foi deputado federal por dez mandatos.)