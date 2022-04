Ministro das Comunicações: “Ou você é Lula ou é Bolsonaro”

“Só tem Bolsonaro e o PT, não tem terceira via. Então não adianta dizer ‘eu sou fora Bolsonaro’. Você não é ‘fora Bolsonaro’, você é a favor do PT. Porque não existe terceira via. Ou ainda acham que vai surgir terceira via? A próxima eleição é Bolsonaro e a volta do PT. Quem é ‘fora Bolsonaro’ não pode dizer ‘sou fora Bolsonaro’. Tem que dizer ‘eu sou PT, eu sou Lula, eu quero o PT de o PT de volta’. Porque não tem outra opção. Não vai ter mais (…) Não adianta mais dizer: ‘Eu quero um candidato cool, de terceira via, bonitão aí que venha do mercado’. Não tem. É Lula e Bolsonaro. Ou você é Lula ou é Bolsonaro.”

(Fábio Faria, ministro das Comunicações.)