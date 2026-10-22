Lula e Flávio Bolsonaro tentam demonstrar que o adversário é corrupto

Ler Resumo





Lula e Flávio Bolsonaro transformaram a reta final da eleição em uma “gincana da corrupção”, desafiando-se a expor contas privadas. A transparência é obrigação constitucional para servidores públicos, mas eles relutam em cumprir. A desconfiança sobre os dois candidatos levou a um expressivo aumento de indecisos entre eleitores independentes, segundo a Quaest, na última semana da disputa eleitoral.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Lula e Flávio Bolsonaro criaram uma cena teatral com pedidos mútuos e múltiplas condicionantes para uma exposição pública das suas contas privadas e, também, de familiares e assessores.

A proposta foi de Lula em desafio ao adversário no único debate a que compareceram, o da Rede Bandeirantes — há outro marcado para hoje à noite na Rede Globo.

Na terça-feira (20/10), ele formalizou a proposta no Tribunal Superior Eleitoral. Flávio Bolsonaro respondeu com uma lista de exigências. Lula retrucou em rede social: “Desafio aceito, Flávio Bolsonaro. Amanhã (quinta-feira,22/10) às 11h esperamos você no TSE para abertura total do sigilo”.

E assim, Lula e Flávio Bolsonaro atravessaram a reta final da eleição presidencial entretidos nessa espécie de gincana da corrupção, onde um candidato desafia outro a demonstrar em público que não é político corrupto.

Continua após a publicidade

É uma situação esdrúxula. Entre outras razões, porque presidente e senador da República são servidores públicos e deveriam divulgar suas contas privadas, assim como as dos familiares e assessores, mantendo os registros atualizados.

Transparência no setor público é obrigação constitucional, como lembrou o vice-presidente e candidato à reeleição Geraldo Alckmin: “Acho até que quem é eleito presidente, vice-presidente, não deveria ter sigilo nem fiscal, nem bancário, nem telefônico. Vida pública é vida pública, tem que ser transparente.”

Continua após a publicidade

Há algo de muito estranho quando candidatos à presidência da República resolvem transformar um duelo retórico sobre corrupção em passatempo de campanha eleitoral. Está claro que Lula e Flávio Bolsonaro simplesmente não cumpriram nem demonstram intenção de cumprir a obrigação constitucional de publicidade do que, como, quando e por que fazem nos respectivos mandatos, com o dinheiro público e, sobretudo, nos seus negócios privados. Um aponta outro para justificar os seus segredos.

Continua após a publicidade

A desconfiança sobre os dois candidatos há meses permeia as manifestações dos eleitores nas pesquisas. Como mostra a mais recente sondagem da Quaest para o grupo Globo, ao contrário das expectativas, aumentou muito o número de indecisos entre os eleitores que se declaram independentes. Cresceu de 13% para 31% em apenas uma semana — a última da temporada eleitoral.