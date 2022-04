“Há polarização, descrença e um sentimento raivoso evidente”

“Vemos 15% do eleitorado que está disposto a ir a manifestações se não concordar com o resultado das eleições. É um número significativo. Vemos nas pesquisas e nas análises um sentimento bastante raivoso, semelhante ao que vimos nos Estados Unidos [na disputa presidencial de 2020]. Há um sentimento bélico que não observamos [no Brasil] em 2018. Todos os indícios estão diante de nós. Há uma polarização, uma descrença no processo e um sentimento raivoso evidente. O Brasil não convive com a violência eleitoral como outros países, mas vejo probabilidade alta de ter eventos de violência neste ano. Não é uma eleição normal. Se encararmos como uma eleição normal, vamos ter problemas.”

(Maurício Moura, presidente do Instituto Idea Big Data a Beatriz Bulla, do Estadão.)