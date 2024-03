Fragilidade do governo na segurança pública deixa ministro ansioso

Ricardo Lewandovski, ministro da Justiça, anunciou nesta terça-feira (19/3) que o Supremo Tribunal Federal validou a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes no centro do rio, em 2018.

Deixou a impressão de que alguma coisa está fora da ordem. Isso porque Lewandovsky saiu o STF há um ano e agora representa o governo, mas escolheu fazer o anúncio público e solene de uma decisão judicial em processo sob sigilo, depois de uma visita ao juiz Alexandre de Moraes, que é responsável pelo caso.

Nada irregular, aparentemente, mas é uma situação insólita. A explicação, talvez, esteja na ansiedade do ministro com as dificuldades do governo, como descreveu Lula, com uma dose de ironia, na reunião ministerial do início da semana: “Eu estava dizendo pro Lewandowski que era muito mais tranquilo ser ministro da Suprema Corte do que ser ministro da Justiça. O Flávio Dino [antecessor no ministério, agora juiz do STF] também deve estar dizendo o mesmo. É muito melhor ser ministro da Suprema Corte do que ser ministro da Justiça.”

Desde que foi para o governo, Lewandowski se vê enredado num episódio simbólico da crise de segurança pública, o da fuga de dois narcotraficantes de uma prisão federal de segurança máxima no Rio Grande do Norte. Na reunião ministerial, ele apresentou um resumo da caçada humana ao redor da cidade de Mossoró (RN). Justificou a própria frustração com o argumento de que a “geografia” local dificulta a captura.

O problema do ministro da Justiça é a passagem do tempo deixa visível o rastro de fragilidades do governo na segurança. As pesquisas deste mês mostram que oito em cada dez eleitores consideram a insegurança pública a questão mais urgente a merecer atenção do governo — seja federal, estadual ou municipal.

O problema de Lewandovski é que o governo do qual faz parte finge que segurança pública não é com ele, mas com Estados e Municípios. É um jogo de soma zero para um ex-juiz do Supremo à procura de reconhecimento na política.