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Confusão

STF demorou mais que a II Guerra Mundial para concluir que cometeu um grande erro

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 08h36
Vista frontal do Palácio do Planalto, edifício branco com telhado em formato de asa e colunas curvas, sob um céu azul com nuvens brancas e algumas mais escuras ao fundo. A fachada principal é de vidro escuro, refletindo o ambiente. O chão é de concreto claro, e árvores verdes aparecem nas laterais
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) (Gustavo Moreno/STF)
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É uma grande confusão institucional, que segue avançando como rio de enchente pela Praça dos Três Poderes, em Brasília. Agora, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso resolveram se meter na crise que rachou a Polícia Federal no governo Lula. Todos estão fragmentados em confrontos internos. Se veem enredados numa profusão de investigações, sob suspeitas de corrupção e de proteção política a empreendedores de fraudes bilionárias no mercado financeiro, no sistema público de Previdência Social e nas emendas parlamentares conhecidas como orçamento secreto.

Seis semanas antes das eleições, delegados federais divulgaram um inédito manifesto político. Fizeram críticas veladas — sem mencionar a instituição — a André Mendonça, encarregado de supervisionar os processos no Supremo sobre as maracutaias bilionárias nas operações financeiras do Banco Master e nos roubos no sistema de aposentadorias do INSS.

Ele já havia proibido investigadores dos casos Master e INSS de relatar resultados das apurações aos respectivos chefes na PF. Estava entrando em conflito com metade do tribunal ao pedir decisão do plenário sobre uma eventual investigação do juiz Alexandre de Moraes, porque a empresa familiar recebera 131 milhões de reais do Banco Master num contrato inusitado para os padrões do mercado de serviços advocatícios.

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No STF, no Palácio do Planalto e na cúpula da Polícia Federal, o juiz Mendonça é visto como um aliado do clã Bolsonaro, responsável por sua indicação em 2021. Por isso mesmo, foi difícil imaginar que Lula, habitualmente centralizador e presidente em plena luta pela reeleição, tivesse sido surpreendido por um manifesto político elaborado, discutido, coordenado e divulgado durante a campanha eleitoral por um grupo de subordinados, os chefes da Polícia Federal.

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O confronto Mendonça x Moraes foi suspenso quinze dias antes das eleições. Numa manobra de Flávio Dino, a quem a oposição costuma qualificar como “líder da bancada do governo” no STF, adiou-se a decisão sobre a eventual investigação do Supremo contra um juiz do Supremo. A prorrogação vale até a segunda quinzena de dezembro, às vésperas das férias do Judiciário. Eventualmente, o assunto poderá chegar à pauta do tribunal mais adiante, quando as águas de março encerrarem o verão.

“STF demorou mais que a II Guerra Mundial para concluir que cometeu um grande erro”

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É o tempo que alguns no STF, no governo e no Congresso acham necessário para a costura de um acordo de “pacificação política”, como se diz no Palácio do Planalto. Não seria impossível evitar o espetáculo incomum e de consequências imprevisíveis — o afastamento ou impedimento do juiz Moraes, que é vice-presidente do Supremo. Mas é difícil.

A chance de tudo terminar em pizza é complicada, principalmente, por causa do enredo da disputa pelo poder entre políticos vestidos de terno e toga, repleto de subtramas de álcool, dinheiro, ciúmes e sexo nos bastidores da República, como demonstra a parte conhecida do acervo de documentos, áudios, fotos e vídeos do caso Master.

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Ainda assim, avança-se na tentativa de um acordão em Brasília. O caminho foi aplainado com o arquivamento do inquérito das fake news, que projetou Moraes, sem que tenha sido revogada a portaria do tribunal fonte desse tumulto institucional. Ela é da época da presidência de José Antonio Dias Toffoli, em 2019, e foi elaborada sob medida para Moraes, escolhido por Toffoli.

O STF precisou de 2 797 dias — ou seja, levou 607 dias a mais que o tempo da II Guerra Mundial — para concluir que cometeu um erro, porque não existe fundamento na manutenção de uma investigação “indefinidamente aberta a acontecimentos futuros”, como escreveu o presidente do tribunal, Edson Fachin.

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O estuário dessa crise será o próximo governo, o que torna mais complexo o desafio que Lula se impôs, o de escrever um epílogo da carreira política com “final feliz” no quarto e último mandato presidencial. Na teoria, o eleito nas urnas conquista o controle do Estado, com poder de influenciar a agenda, o mapa e o rumo da política e da economia. Na realidade, como ensinou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, governantes dependem da legitimação diária do poder emprestado pela sociedade. E ela não costuma distinguir entre Executivo, Judiciário e Legislativo. Nas crises políticas, todos são cinza, todos são governo.

Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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