Ciro Gomes: “Lula fez da corrupção elemento central do seu poder”

“A ladroeira na Petrobras foi implantada pelo Lula e só ficou impune porque [Sergio] Moro trocou os pés pelas mãos. Mas não podemos nunca mais retomar esse modelo de governança baseado na corrupção. Não pode nunca mais voltar a governança corporativa da ladroeira que o Lula implantou na Petrobras, fazendo de conta que ele é inocente. Porque o Sergio Moro, que é um pilantra, trocou os pés pelas mãos e fez dos autos [processuais] um palanque para fazer política, como está evidenciado. Mas que o Lula fez da corrupção um elemento central do seu modelo de poder, isso eu tava muito perto e vi. E há muitas denúncias públicas que eu fiz ao tempo que aconteceu, sabe? Transpetro [empresa de transportes da Petrobras] com Sergio Machado: um bilhão de reais em contratos sem licitação pra Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado Federal.)

(Ciro gomes, candidato presidencial do PDT, a Adhemar Altieri, Aluizio Falcão Filho, Humberto Casagrande e Walter Fanganiello Maierovitch, do canal Quatro Ases.)