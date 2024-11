Charge do JCaesar

VEJA Mercado – segunda, 25 de novembro

O novo bloqueio bilionário no orçamento e entrevista com Marco Saravalle

O grande assunto da semana é a publicação do pacote de cortes de gastos entre hoje e amanhã. Agora vai? O ministro Fernando Haddad acredita que sim, mas não foi a primeira vez que ele estipulou uma data para o pacote. O fato é que as medidas devem economizar cerca de 70 bilhões de reais em dois anos, mas os detalhes ainda são desconhecidos. Um dos pontos mais importantes é a eventual trava no aumento real do salário mínimo. Diego Gimenes entrevista Marco Saravalle, CEO da SaraInvest e diretor da Apimec.