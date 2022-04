“Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele [João Doria] sabe as circunstâncias em que e o porque ‘aceitei’ à época. Aliás, objetivo cumprido!”

(Bruno Araújo, deputado federal e presidente do PSDB sobre a briga interna com o candidato presidencial do partido, João Doria, ex-governador de São Paulo.)