🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Imagem Blog

Jorge Pontes

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.
Política

STF: enquanto houver bambu, tem flecha — e Fachin segue assistindo

O presidente do STF ainda não chamou para si a responsabilidade de agir de imediato — e o resultado dessa inércia é o aprofundamento da crise

Por Jorge Pontes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 11h55 | Atualizado em 9 set 2026, 12h41
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados em uma bancada em formato de U, alguns usando togas. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e um crucifixo na parede. Em primeiro plano, pessoas assistem à sessão, com monitores exibindo um ministro falando.
Plenário do Supremo Tribunal Federal - 03/09/2026 (Gustavo Moreno/STF/Divulgação)
Continua após publicidade
STF: enquanto houver bambu, tem flecha — e Fachin segue assistindo Priorizar nos meus resultados Google

A crise no Supremo Tribunal Federal só piora. O ministro André Mendonça, relator do caso Master na Suprema Corte, afasta o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, numa terça-feira, enquanto o ministro Flávio Dino o reintegra na quarta, menos de 24 horas depois.

E o Brasil inteiro assiste a um cabo de guerra entre ministros do STF, que tomam medidas drásticas e extremamente questionáveis, num clima que se assemelha a uma final de campeonato de futebol de várzea.

Sem querer entrar no mérito do afastamento de Andrei, nem na reação de Flávio Dino, com a ordem de sua reintegração, mas o que salta aos olhos nessa crise é a letargia do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, que efetivamente não toma medidas imediatas e efetivas para enfrentar o maior de todos os problemas que atingiu o STF, e que tem potencial de desacreditar o tribunal de forma irremediável, esvaziando sua autoridade moral por completo, que é o envolvimento dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o banqueiro bandido Daniel Vorcaro.

Siga

Há indícios veementes — trazidos por relatórios da Polícia Federal — de que tanto Moraes como Toffoli tiveram relações suspeitíssimas com Vorcaro, envolvendo pagamentos de dezenas de milhões de reais, e nenhum dos dois veio a público até o momento para prestar esclarecimentos sobre os fatos relatados pela PF.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Fachin vem dando seguidas declarações à imprensa sobre a necessidade da “tomada das medidas cabíveis”, e que o caso reclama uma “resposta à altura dos desafios”. Mas o problema é que essas respostas efetivamente não ocorrem. O presidente do STF não chama para si a responsabilidade de agir de imediato, e o resultado dessa estratégia da inércia é o aprofundamento da crise.

Já passou da hora de Fachin convocar uma sessão do plenário do STF, com transmissão aberta para a sociedade brasileira conhecer as posições de cada um em relação às condutas de Toffoli e Moraes, assim como as justificativas desses dois ministros sobre o que foi revelado nos relatórios da PF.

Continua após a publicidade

Nesse momento, o que menos importa são as falhas procedimentais e tecnicalidades da atuação de um ministro ou de outro. Quem levanta essas questões está querendo distrair a sociedade. Seria bom que a grande mídia não comprasse essas questões como estão sendo vendidas por alguns dos ministros do STF.

Não podemos desconsiderar também, dentro dessa mesma crise, a necessidade urgente do prosseguimento célere das investigações que buscam esclarecer o destino das dezenas de milhões de reais que foram pedidos (e recebidos) pelo senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, com a justificativa de financiamento do filme Dark Horse. Cabe igualmente ao ministro Fachin, com sua autoridade e atribuições de presidente da Corte Suprema, catalisar essa investigação.

Continua após a publicidade

Para tornar o problema ainda mais trágico, Dias Toffoli segue como ministro do STF, Alexandre de Moraes será o presidente da Corte a partir de 2027 e Flávio Bolsonaro concorre ao cargo de Presidente da República, com chances de vencer as eleições, que ocorrerão em menos de um mês.

Estamos assistindo ao Brasil indo inteiro e de uma só vez para o buraco.

Continua após a publicidade

A sociedade brasileira — mesmo polarizada como se encontra — não vai esquecer das suspeitas que pairam sobre Toffoli, Moraes e Flávio, no que tange às suas respectivas relações com Daniel Vorcaro. A conta vai chegar para essas autoridades, estejam elas onde estiverem.

Já passou da hora de ministros do STF deixarem definitivamente de atuar como zagueiros para os grupos políticos que os nomearam, ou como equipe de socorro dos decaídos da República.

Continua após a publicidade

Enfim, o STF, que deveria ser a solução para a nossa crise crônica de impunidade, parece mais ser parte — ou uma das causas — desse problema.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
André Mendonça
Flávio Dino
Luiz Edson Fachin
STF
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).