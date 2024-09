Três excelentes opções para assistir durante a Semana do Cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

De 12 a 18 de setembro, centenas de salas de cinema do Brasil aderem à iniciativa da Semana do Cinema, projeto que instaura o valor promocional de 12 reais para ingressos em sessões 2D e 3D. Ao longo dos sete dias, os espectadores têm acesso também a descontos no preço de combos de pipoca em redes como Cinemark, Cine Araújo, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex e UCI. Para escolher como aproveitar a promoção, confira três boas dicas para públicos diferentes:

Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Mais de 30 anos após o lançamento de Os Fantasmas Se Divertem, a sequência aguardada não só agrada pelo retorno do personagem, quanto pelo estilo revigorado de Tim Burton, que conduz sua direção mais lúdica, criativa e bem-humorada em anos. Na trama, Lydia Deetz (Winona Ryder) é uma médium cuja fama a afasta da filha, Astrid (Jenna Ortega). Quando o patriarca da família, Charles Deetz, morre, as duas se reúnem na casa do primeiro filme, onde as tramoias do demônio Beetlejuice (Michael Keaton) e mais forças do mundo dos mortos as envolvem em diversas enrascadas.

Meu Amigo Pinguim

Tocante, o filme que estreia no dia 12 é baseado na história real (e brasileira) de amizade entre um pescador e um pinguim. Nele, João (Jean Reno) encontra um pinguim em puros perdido no oceano, encharcado de óleo advindo de um vazamento. Altruísta, ele logo resgata o animal e passa a cuidar dele, o limpando, alimentando e afagando. Apelidado de DinDim, o bicho se torna seu fiel escudeiro e chama a atenção não só da pequena comunidade em que vivem, como de todo o mundo. Logo, o par se torna um símbolo ambientalista e têm que lutar para preservar o laço que os conecta.

Estômago 2 – O Poderoso Chef

Neste filme de máfia à brasileira, o chef Raimundo Nonato (João Miguel) volta 15 anos depois de Estômago e, dentro da cadeia, consegue atrair fortes aliados por meio de sua culinária e seu carisma. Entre eles, está o chefão do presídio Etcétera (Paulo Miklos), seu cliente mais estimado, que é confrontado pela chegada do italiano Don Caroglio (Nicola Siri). Logo, o cozinheiro é posto no centro de uma luta por poder que exige o máximo de sua destreza.

