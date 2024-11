Sapatinhos de ‘O Mágico de Oz’ vão a leilão por valor milionário

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os icônicos sapatinhos de Dorothy (Judy Garland) de O Mágico de Oz estão sendo leiloados por mais de 800.000 dólares, cerca de 5,7 milhões de reais em cotação atual. O leilão, que fica aberto até dia 7 de dezembro, acontece anos depois dos sapatos terem sido roubados do museu que leva o nome da atriz, em Grand Rapids, Minnesota, por mafiosos.

Os sapatos foram roubados em 2005 e recuperados pelo FBI apenas treze anos depois, em 2018. O acusado pelo furto é o ex-mafioso Terry Jon Martin, que pensou que os chinelos continham rubis verdadeiros em razão do alto valor do seguro atrelado a eles. O calçado havia sido cedido ao museu pelo colecionador Michael Shaw para serem exibidos em um festival anual sobre o filme. Shaw lembrou em um documentário que foi sua a decisão de não guardar os sapatos em um cofre durante a noite para evitar que o delicado calçado fosse manuseado todos os dias. Agora, o proprietário, que comprou os sapatos em 1970 — organiza o leilão junto com a Heritage Auctions.

