Sandy sobre voltar a atuar com ‘Evidências do Amor’: ‘Fiquei sem dormir’

Hino informal dos brasileiros, a música Evidências agora ganha as telas de cinema com Evidências do Amor, comédia romântica protagonizada por Sandy e Fábio Porchat, que acaba de estrear. No longa, Marco (Porchat) conhece Laura (Sandy) em um karaokê, e os dois se apaixonam. Após o desenvolvedor de aplicativo pedir a médica em casamento, porém, ela desiste de tudo e deixa o noivo no fundo do poço. Enquanto tenta superar o término, o personagem se vê amaldiçoado: quando ouve a música eternizada na voz de Chitãozinho e Xororó, ele e é transportado para uma lembrança do relacionamento fracassado, sendo obrigado a encarar os próprios erros. Composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, a canção possui quase 100 milhões de reproduções só no Spotify e é um fenômeno de karaokês pelo país.

Em entrevista a VEJA, Sandy, que voltou a atuar após 10 anos — seu último filme fora Quando Eu Era Vivo (2014), falou sobre o desafio ao lado de Porchat, que elencou uma memória que gostaria de reviver, e o diretor e roteirista Pedro Antônio contou sobre sua inspiração para o filme.

Confira o Em Cartaz:

