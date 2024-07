Primeiro trailer revela o que esperar do épico ‘Gladiador 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos lançamentos mais aguardados do segundo semestre de 2024, Gladiador 2 chega aos cinemas brasileiros em 14 de novembro, mas pouco se sabia sobre sua trama até a manhã desta terça-feira, 9 de julho, quando o estúdio Paramount divulgou o primeiro trailer do épico. Nele, mais é revelado sobre a história do protagonista Lucius (Paul Mescal) e sua rivalidade com o general Marcus Acacius (Pedro Pascal).

O que revela o primeiro trailer de Gladiador 2?

Filho da imperatriz Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do vilão Commodus (Joaquin Phoenix), Lucius foi arrancado da realeza ainda criança após os eventos de Gladiador (2000). Fugitivo do Império Romano, o menino cresce no norte da África, mas é convocado para sua cidade natal novamente como parte dos planos de Macrinus (Denzel Washington) para enfrentar os cruéis imperadores e seu general, Marcus Acacius (Pedro Pascal).

No trailer divulgado, o jovem é visto sendo recrutado e influenciado por Macrinus, mesmo sem ter lembranças de sua infância ou de seu passado glorioso. Ele então chega em Roma como gladiador, pouco tempo após a construção do Coliseu. Derrotando seus pares, Lucius cresce e chega à enorme arena, onde derrota um soldado montado em um rinoceronte sanguinário com sua estratégia. O vídeo então o mostra em pontos mais avançados da trama, já acometido pela sede de vingança. Questionado qual morte o saciará, o prodígio determina que seu alvo será Marcus e, então, a prévia se encerra com trechos rápidos que intercalam imagens da mobilização política do mentor, o reencontro entre mãe e filho e o embate aguardado, além da megalomania dos imperadores no poder. Ao que tudo indica, a jornada do protagonista desembocará em uma revolução que superará os limites do Coliseu.

O breve encontro entre Lucilla e Lucius exibido no trailer também engrossa a teoria de que o protagonista é filho de Maximus, vivido por Russell Crowe no longa anterior. Morto no final do filme original, porém, Crowe não deve retornar para a sequência.

Dirigida por Ridley Scott, a continuação é planejada desde 2001, mas enfrentou contratempos no financiamento e na elaboração do roteiro. A versão final tem roteiro de David Scarpa, de Napoleão, e é uma grande aposta de Hollywood para um bom retorno financeiro junto a Wicked, musical com o qual compartilha a data de estreia nos Estados Unidos. Além de sucesso de bilheteria, o original conquistou seis categorias do Oscar e foi indicado a 12.

