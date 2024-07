A aposta de Hollywood para um novo fenômeno ‘Barbenheimer’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mesmo com o sucesso estratosférico de Divertida Mente 2 — animação mais rápida a atingir a marca de 1 bilhão de dólares em arrecadação neste ano —, é difícil imaginar algo como o fenômeno Barbenheimer acontecendo tão cedo, quando a disputa entre Barbie e Oppenheimer pelo topo das bilheterias levou a dupla a movimentar quase 2,5 bilhões de dólares em 2023. Mesmo assim, Hollywood encontrou a nova dupla com a qual espera emular o efeito: antes agendado para 28 de novembro nos Estados Unidos, o musical Wicked foi adiantado em uma semana e agora chegará às salas do país no mesmo dia que Gladiador 2, 22.

O contraste entre gêneros imediatamente remete ao efeito Barbenheimer. Baseado no musical homônimo, Wicked é uma fantasia colorida que reimagina a história das bruxas de O Mágico de Oz. Ao invés de vilã, a feiticeira de pele verde, Elphaba (Cynthia Erivo), é uma doce garota prodígio fadada a enfrentar o preconceito de seus colegas de universidade, mas que recebe apoio ao firmar uma amizade inesperada com a patricinha Glinda (Ariana Grande). Juntas, elas descobrem segredos de Oz e causam a sucessão de eventos que desemboca na conhecida história de Dorothy e suas sapatilhas vermelhas. Gladiador 2, por sua vez, é um drama histórico viril, continuação do filme de 2000 dirigido por Ridley Scott. Ainda sob o mesmo autor, o épico agora conta a história de Lucius (Paul Mescal), ex-herdeiro do Império Romano que é relegado à arena de luta após ser usurpado por Marcus Acacius (Pedro Pascal).

Quando Gladiador 2 e Wicked estreiam no Brasil?

Por aqui, Gladiador 2 segue previsto para 14 de novembro e Wicked para uma semana depois, no dia 21, tendo embate atenuado.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial