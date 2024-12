Oscar 2025: saiba quando saem as indicações e a data da premiação

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O calendário do Oscar 2025 está se aproximando das datas mais importantes da premiação. Dessa vez, a atenção dos brasileiros para a festa do cinema mundial cresceu: afinal, são grandes as chances do filme nacional Ainda Estou Aqui ganhar uma indicação entre os melhores longas internacionais — feito que ocorreu pela última vez em 1999, quando Central do Brasil foi indicado na categoria. Ao mesmo tempo, há também a torcida forte pela possível indicação de Fernanda Torres ao troféu de melhor atriz. Confira a seguir as datas para ficar de olho na premiação.

Shortlist do Oscar

Na terça-feira, dia 17, a Academia de Hollywood, responsável pelo prêmio, divulga a shortlist do ano. Trata-se de um primeiro corte entre os filmes que se inscreveram e os que estão pré-selecionados para uma possível indicação. Essa lista costuma trazer categorias técnicas, musicais, documentais e a de filme internacional – o último longa brasileiro a figurar na shortlist da categoria foi O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Cao Hamburger, em 2008.

Quando saem as indicações ao Oscar 2025?

No dia 17 de janeiro serão conhecidos todos os indicados ao Oscar. O anúncio costuma ser feito direto de Los Angeles, por celebridades da área.

Quando acontece o Oscar 2025?

A premiação será apresentada no dia 2 de março, um domingo de Carnaval no Brasil, e está prevista para começar às 21h. O apresentador este ano será Conan O’Brien.

