Revista americana aposta em vaga no Oscar para Fernanda Torres

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Indicada ao Globo de Ouro pelo papel de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres segue na disputa por uma vaga no Oscar, na categoria de melhor atriz. A lista oficial só sai em janeiro, mas diversos veículos americanos se adiantaram nas previsões: tradicional na cobertura da premiação, a revista americana Variety colocou a brasileira como uma das cinco proponentes à estatueta.

Segundo a lista divulgada pela revista, além de Fernanda Torres, concorreriam à categoria de melhor atriz Cynthia Erivo, por Wicked, Mikey Madison, por Anora, Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez e Angelina Jolie, por Maria. A revista também elencou outros nomes que, apesar de não estarem no corte final da publicação, também tem chances de indicação — são elas: Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Demi Moore (A Substância), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).

A Variety costuma todos os anos publicar suas previsões para as principais premiações. A lista é atualizada constantemente conforme as chances que os artistas têm de vencer os prêmios. Na semana passada, inclusive, o veículo acertou ao colocar a brasileira nas suas apostas para as indicações ao Globo de Ouro: a brasileira concorre na categoria de melhor atriz em filme dramático, junto com Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. O Oscar acontece no dia 2 de março, mas os indicados finais serão revelados no dia 17 de janeiro.

