Os sinais duvidosos que ‘Mufasa: O Rei Leão’ revela em primeiro trailer

O Rei Leão continua uma receita de sucesso desde a estreia da animação original, em 1994. Do clássico infantil, surgiu o musical de palco mais bem-sucedido do mundo e, em 2019, um remake animado em efeitos hiper-realistas, que transpôs a história mágica a uma savana quase idêntica à do mundo real. Sucesso de bilheteria, o filme arrecadou mais de 1,6 bilhão de dólares ao redor do globo e ganha sequência em 19 de dezembro de 2024: Mufasa: O Rei Leão, cujo primeiro trailer acaba de ser lançado. Peculiar, o misto de fantasia e realidade parece intensificar a receita insólita de seu antecessor.

Na história, o macaco Rafiki conta a história de vida de Mufasa — pai do protagonista do primeiro filme, Simba — para sua neta, Kiara, com a ajuda da dupla cômica Timão e Pumba na narração. Nascido fora da realeza, o pequeno leão corajoso tem que enfrentar obstáculos épicos para se tornar o conhecido monarca, embarcando em jornada que, a julgar pelo vídeo divulgado, passa por paisagens glaciares, predadores gigantes, rochedos instáveis e até o fundo de um rio. Com direção do vencedor do Oscar Barry Jenkins, o filme indica que deverá repetir com pouca inovação a fórmula da jornada do herói que estrutura o famoso enredo.

O visual do “live-action” de 2019, entretanto, já parece estar um tanto quanto datado. Se naquela ocasião o olhar do público ainda era caridoso face à proposta inédita, o lançamento de Mufasa cinco anos depois chega após uma saturação do formato e pouco avanço estético — vide as criaturas perturbadoras de A Pequena Sereia (2023) e o fracasso de público Pinóquio (2022). Não ajuda que, no trailer de um minuto e meio de Mufasa, hipopótamos e cenários gigantes atrapalhem noções de proporção, nem que as expressões engessadas dos animais os aproximem mais de bichos empalhados que de adoráveis personagens da Disney.

Na dublagem original, o filme conta com nomes como Thandiwe Newton, Mads Mikkelsen e Aaron Pierre, e ainda traz de volta as vozes de Billy Eichner, Seth Rogen, Donald Glover e Beyoncé. Em um papel não especificado, Blue Ivy — filha da cantora de Cowboy Carter — fará sua estreia na atuação.

