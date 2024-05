Onde assistir a todos os filmes da saga ‘Mad Max’ antes de ‘Furiosa’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desbravando o deserto com muita ação, insanidade e rock ‘n’ roll, a franquia Mad Max persiste desde 1979, quando o primeiro chegou aos cinemas estrelada por Mel Gibson. O sucesso abasteceu uma trilogia psicodélica — com direito a Tina Turner no papel de déspota apocalíptica — e foi retomado em 2015, com o lançamento de Mad Max: Estrada da Fúria, épico estrelado por Charlize Theron e Tom Hardy que arrebatou seis estatuetas no Oscar do ano seguinte. Mesclando prestígio e popularidade, a saga é uma ótima pedida para maratonar esta semana, antes de assistir ao inédito Furiosa: Uma História Mad Max, que estreia na quinta-feira, 23 de maio. Uma dica a quem, contudo, não quer ver todos os filmes, mas pretende ver Furiosa: como a trama é independente e se passa antes de Estrada da Fúria , o novo filme pode ser visto sem conexão com as produções anteriores, mas ganha vigor para quem apreciou o ótimo longa de 2015. Confira onde assistir à saga Mad Max:

Mad Max (1979)

Onde: Max e plataformas de aluguel

No primeiro capítulo da história, Max é um ex-policial que atua como patrulheiro rodoviário em uma Austrália futurista sem lei, onde gangues de motoqueiros controlam as vias e saqueiam gasolina e sucata de qualquer um que encontrem. Destemido e justo, Max se torna o principal alvo do psicótico Toecutter (Hugh Keays-Byrne) e, assim, uma série de conflitos automobilísticos começa, com direito a muitas explosões. Mais convencional que seus sucessores, o filme foi feito com uma verba minúscula, mas que garantiu lugar sob os holofotes para o ator Mel Gibson, até então desconhecido, e para o diretor George Miller.

Mad Max 2: A Caçada Continua (1981)

Onde: Max e plataformas de aluguel

A Caçada Continua introduz a ambientação mais característica da franquia: o de fortalezas em meio ao deserto. Com o avanço do apocalipse, Max agora sobrevive em uma Austrália despida de recursos — entre eles, a gasolina. Quando encontra uma refinaria de petróleo, o motorista heroico acredita que seus problemas acabaram, mas descobre que a destilaria é controlada pelo tirano Lorde Humungus (Kjell Nilsson) e seus capangas. Com a ajuda dos funcionários subjugados pela gangue, Max então planeja saquear quanto combustível for possível.

Mad Max: Além da Cúpula do Trovão (1985)

Onde: Plataformas de aluguel

Além da Cúpula do Trovão mostra Max exilado e abandonado após os eventos do filme anterior. Vagando pelo deserto, o ex-policial encontra a cidade mais avançada da região desolada. Como de costume, contudo, a civilização é comandada por uma líder impiedosa, Tia Entity (Tina Turner), que exige que o herói participe de uma batalha letal em arena para que sua entrada seja permitida. Para a trilha, Turner compôs a clássica We Don’t Need Another Hero.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Onde: Max e plataformas de aluguel

No melhor e mais premiado dos quatro longas, Mel Gibson é substituído por Tom Hardy e Max ganha uma parceira rebelde, Furiosa (Charlize Theron). Juntos, eles ajudam as esposas, ou melhor, escravas sexuais, de um ditador a fugirem de seu comando, primeiro passo rumo à derrocada de seu poder absoluto sobre o povo da região e o abastecimento de água. Lacônico, o par tem que superar diferenças e até recorrer à ajuda de um adorador do vilão para combater guerreiros maníacos, que os ameaçam com guitarras lança-chamas e os maiores carros vistos até então na saga.

