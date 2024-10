O prejuízo gigantesco que ‘Coringa 2’ deve amargar nas bilheterias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há duas semanas em cartaz, Coringa: Delírio a Dois vem apresentando resultados aquém das expectativas nas bilheterias, e deve gerar um prejuízo milionário para a Warner Bros. Até agora, o filme movimentou 51,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e 165 milhões globalmente — quantia bem menor do que a esperada pelo estúdio, que investiu 300 milhões na produção. A título de comparação, seu antecessor, Coringa (2019), acumulou mais de 300 milhões mundialmente apenas em seu final de semana de estreia, tendo sido produzido com um quarto do orçamento da sequência.

De acordo com uma projeção feita pela revista Variety, o longa deve arrecadar em torno de 280 milhões ao redor do mundo até deixar os cinemas, no final deste mês. Como os valores da venda de ingressos são divididos entre as produtoras e os proprietários das salas de exibição, Coringa: Delírio a Dois precisaria bater 450 milhões de dólares para que a Warner obtivesse lucro. O fracasso nas bilheterias pode gerar um prejuízo de até 200 milhões de dólares, ou 1 bilhão de reais, na cotação atual, para o estúdio.

Qual é a história de Coringa: Delírio a Dois?

Na trama, o palhaço assassino Arthur Fleck se prepara para o julgamento pelos crimes que cometeu no primeiro filme, em uma batalha legal que logo se transforma em crise de identidade. Dividido entre o alter ego poderoso e a psique fragilizada, o vilão é tentado a se entregar à anarquia por uma nova amada, Lee (Lady Gaga), a Arlequina, que abastece seus delírios de maneira traiçoeira, com o auxílio de múltiplos números musicais.

