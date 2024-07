O Poço: sequência de fenômeno repugnante da Netflix ganha data de estreia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A sequência do longa espanhol O Poço, terror repugnante e violento que deu o que falar na Netflix em 2019 — e está entre os filmes de língua não-inglesa mais vistos da plataforma — já tem data para chegar à plataforma. Ambientado em uma prisão vertical sinistra onde é preciso lutar diariamente por alimentos e pela sobrevivência, a continuação estreia no streaming no dia 4 de outubro, e ganhou um trailer inédito.

A nova trama tem no elenco atores como Milena Smit (The Snow Girl), Hovik Keuchkerian (La Casa de Papel) e Natalia Tena (Game of Thrones”), que devem dar vida a uma história semelhante à do antecessor: “Enquanto um líder misterioso impõe seu governo no Poço, um novo residente se envolve na batalha contra esse método controverso para lutar contra o sistema de alimentação brutal”, diz a sinopse do longa.

Qual é a história do filme O Poço?

Dirigido pelo espanhol Galder Gaztelu-Urrutia, o longa de horror trash flerta com o subgênero do drama social — especialmente aquele voltado para a luta de classes –, mas demanda um bocado de estômago e abstração de quem o assiste. A trama se passa em uma prisão vertical, dividida em níveis. Em cada andar, estão confinados dois presos. No chão, um enorme buraco quadrado delimita o espaço, deixando a circulação dos detentos limitada às laterais do ambiente. Por esse enigmático buraco desce, diariamente, uma plataforma com um banquete. Os que estão nos primeiros andares comem fartamente, e os que estão nos níveis mais baixos mal conseguem encontrar ossos entre as louças quebradas.

O protagonista, vivido por Ivan Massagué (de O Labirinto do Fauno), está ali por livre e espontânea vontade, para conseguir um “certificado” – motivação e prêmio sobre o qual o roteiro decide não se aprofundar. Ao tentar decifrar o sistema, ele pede aos que estão acima que comam menos, para que sobre alimento para os demais, mas raramente alguém lhe dá ouvidos.

