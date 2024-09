O motivo que fez Winona Ryder deixar Hollywood por décadas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Winona Ryder, aos 52 anos, lança agora a sequência do filme que a alçara ao estrelato, Os Fantasmas Se Divertem (1988). Forçada a rememorar os mais de 30 anos passados desde o lançamento original, ela destaca amizades e experiências positivas que teve, mas também revela detalhes sórdidos da indústria. Em entrevista à revista inglesa Esquire sobre a estreia de Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice — que chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta, 5, ela relatou sua experiência com o produtor Harvey Weinstein, foco do maior escândalo sexual de Hollywood, e contou que se afastou dos holofotes depois dos anos 1990 por conta de “assédio descarado”.

Segundo Ryder, o assédio foi uma constante durante a faixa de seus 20 anos e chegou a se repetir depois dos 30. “Não fui abusada, mas era algo incrivelmente inapropriado e selvagem. Entendo profundamente as vítimas de Weinstein. Tive sorte de ser muito conhecida, então não era tão vulnerável quanto atores em ascensão”, explicou. Sem dar nomes aos homens que invadiram sua privacidade, ela diz que enxergava os incidentes como ossos do ofício, mas que impunha como limite ser tocada por colegas de trabalho sem consentimento.

O desconforto foi tanto que “amargou” a experiência de fazer filmes. “Todos os grandes atores me disseram que, quando parasse de ser maravilhoso, eu deveria sair. Levei esse conselho para o coração”. Então, em 2001, a atriz se tornou centro de um escândalo que a acusava de tentar roubar 5 500 dólares em roupas de uma loja de departamento. Ela justificou o comportamento como sintoma de uma saúde mental afetada, foi condenada a três anos de liberdade condicional, pagou a multa à justiça e se mudou para São Francisco, na Califórnia. Daí, se limitou a papéis menores em produções modestas até o retorno triunfal com a série Stranger Things , um dos maiores hits da Netflix, em 2016.

A relação com Weinstein

Segundo Winona, o infame produtor jamais a assediou, mas a deixou na lista negra da empresa Miramax até 2005, após breves desentendimentos. O estopim teria sido um momento em que a atriz estendeu a mão para que ele a apertasse em cumprimento. O gesto cortês despretensioso seria motivo de ira para o figurão, junto a uma proposta de trabalho negada por ela anteriormente.

Weinstein foi exposto em 2017, quando múltiplas atrizes o denunciaram por assédio e estupro e iniciaram o movimento Me Too. Antes disso, ele era um dos nomes mais influentes da indústria, creditado na produção de mais de 300 obras, entre filmes e séries. Em 2023, ele foi condenado a 16 anos de prisão pela Justiça da Califórnia.

