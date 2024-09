‘Beetlejuice Beetlejuice’ e mais quatro estreias promissoras de setembro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No mês de setembro, alguns diretores consagrados de Hollywood retornam às telas, enquanto novatos prometem surpreender — nenhuma estreia, porém, deve superar Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Saiba mais sobre o novo filme de Tim Burton e outras das principais estreias do mês:

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Quando: 5 de setembro

Na sequência do amado Os Fantasmas Se Divertem (1988), o cineasta Tim Burton volta às raízes e retoma os visuais excêntricos e o senso de humor que o consagraram. Mais de trinta anos após os eventos do original, a menina Lydia Deetz (Winona Ryder) agora é matriarca da própria família e tropeça na criação da adolescente Astrid (Jenna Ortega). Rebelde e descrente, a garota duvida da existência do fantasma titular e acaba o invocando novamente, confusão que a faz ser sequestrada e levada para o submundo por outras forças maléficas. Sua mãe, então, tem que se unir a Beetlejuice (Michael Keaton) para salvá-la.

Não Fale o Mal

Quando: 12 de setembro

O remake do filme dinamarquês homônimo de 2022 é a grande aposta do terror comercial em setembro. Protagonizada por James McAvoy, de Fragmentado, a trama acompanha a viagem de uma família americana à charmosa casa de campo de um casal de amigos ingleses. Lá, os anfitriões passam a tratá-los de maneira passivo agressiva e peculiar, até que a mãe do núcleo convidado, Louise (Mackenzie Davis), descobre segredos macabros que denunciam as intensões homicidas de quem os abriga.

A Substância

Quando: 19 de setembro

Continua após a publicidade

Já em campo mais experimental, A Substância imagina uma droga capaz de rejuvenescer qualquer um que a inocule em si mesmo. Em decadência, a celebridade Elisabeth Sparkle (Demi Moore) decide ceder ao tratamento, mas é surpreendida pelo resultado: em vez de simplesmente fazer sua cútis voltar no tempo, o medicamento cria uma nova entidade, Sue (Margaret Qualley), com quem a estrela coexiste à la O Médico e o Monstro. Provocativo e absurdo, o filme investe em imagens e situações grotescas para representar as cobranças impostas sobre mulheres de meia-idade — e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes.

Golpe de Sorte em Paris

Quando: 19 de setembro

Trabalhando na Europa, o diretor Woody Allen segue dedicado a suas características histórias de amor peculiares — com doses de mistério e suspense. Em Golpe de Sorte em Paris, Fanny (Lou de Laâge) é uma jovem casada que reencontra um antigo pretendente e por ele se apaixona. O adultério a faz reavaliar não só seu casamento como a própria noção de matrimônio, mas tem consequências mais graves do que a autoanálise. Logo, um assassinato passional pode transformar o romance francês em tragédia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial