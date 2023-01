O incidente surreal que fez um diretor de Hollywood se enrolar na Justiça

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Conhecido por dirigir os filmes da franquia Transformers, entre outros arrasa-quarteirões, Michael Bay enfrenta um processo judicial deveras inusitado envolvendo outro longa seu, Esquadrão 6, da Netflix. O cineasta está sendo acusado de ter matado um pombo durante as filmagens da produção em Roma, na Itália, em 2018. Segundo o site de notícias The Wrap, um “indivíduo não identificado” registrou o incidente e apresentou às autoridades italianas. O animal teria sido atropelado por um trilho de câmera. No país, é proibido matar, comercializar ou capturar qualquer tipo de ave selvagem, incluindo pombos.

No domingo, 15, o advogado de Bay, Mathey Rosengart, disse que a reportagem do The Wrap era “falsa, imprudente e difamatória”, exigindo uma retratação ou correção instantânea. “O Sr. Bay nunca foi acusado de nada, muito menos ‘acusado’ de ‘matar’ um animal”, disse em carta divulgada à revista americana Variety. O próprio cineasta havia se defendido em um comunicado ao The Wrap. “Nenhum animal envolvido na produção foi ferido ou prejudicado. Ou em qualquer outra produção em que trabalhei nos últimos 30 anos”, explicou.

Por se tratar de um processo judicial em andamento, Michael Bay se recusou a dar mais detalhes do caso, mas disse que negou um acordo das autoridades para o pagamento de uma pequena multa. E se justificou: “Eu não me declararia culpado de ter machucado um animal.” O diretor também afirmou ser amante dos animais e ativista da causa. “Temos evidências claras de vídeo, uma multidão de testemunhas e oficiais de segurança que nos exoneram dessas alegações e refutam a única foto de paparazzi deles.” Até o momento, a Netflix e a produtora Skydance, que financiou o longa, se recusaram a comentar o caso.