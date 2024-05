Fim de uma era: rede que inovou cinemas de arte no país é vendida

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Instituto Unibanco de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 1, que concluiu a venda do Espaço Itaú de Cinema para a Cinesystem. Desta forma, a Cinesystem vai passar a gerir as unidades presentes em três capitais e também a dar nome a elas. O banco afirmou que os recursos serão direcionados a outras iniciativas e projetos com “relevante impacto social”.

A operação incluiu quatro complexos de cinema em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As salas de cinema da Rua Augusta passaram a ser controladas e administradas 100% por Adhemar de Oliveira. O empresário chegou a administrar 72 salas de cinema em 2008, se tornando o sétimo maior exibidor do país. Oliveira inovou no país ao usar o conceito das salas multiplex para filmes de arte. Em 1993, ele criou o Espaço Unibanco, que transformou salas decadentes de cinema de rua em três salas com café e livraria. Pouco depois, o conceito foi expandido para o Rio de Janeiro.

Atualmente, a Cinesystem é uma das maiores exibidoras do país, com 27 operações multiplex em 11 estados. Nos últimos cinco anos, as salas do complexo receberam cerca de 30 milhões de pessoas.

