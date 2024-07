O detalhe que chama atenção no trailer de ‘Os Fantasmas Ainda Se Divertem’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos maiores clássicos infantojuvenis do fim do século passado, Os Fantasmas Se Divertem enfim ganha uma sequência em 5 de setembro, quando Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice chega aos cinemas nacionais. Mantido sob certo mistério, o novo longa é uma das estreias mais aguardadas do segundo semestre e promete mesclar o estilo clássico de Tim Burton com seus trabalhos mais recentes, feito o fenômeno Wandinha, da Netflix. Nesta quinta-feira, 18 de julho, então, um novo trailer divulgado começou a esclarecer as incógnitas centrais ao enredo. Um detalhe que chama a atenção no novo trailer é a personalidade sombria da personagem de Jenna Ortega, que parece reprisar o papel de filha da Família Addams.

Qual a história da sequência de Os Fantasmas Se Divertem?

O filme retoma o protagonismo da gótica Lydia Deetz (Winona Ryder), que, na obra de 1988, interfere no mundo dos mortos com esperanças de reencontrar a mãe falecida. Agora adulta, ela é a chefe da família e cria sua própria rebelde adolescente, Astrid (Jenna Ortega, intérprete de Wandinha na Netflix), que, como a mãe na sua idade, lida com o luto após perder o avô.

A maior revelação do novo trailer é a personalidade da figura. Apesar de optar por trajes bem mais convencionais que os usados por Winona Ryder no original, a jovem é tão mordaz quanto a genitora, antagônica às meninas populares do colégio e atormentada por questões existenciais em torno da morte. Ela, contudo, não parece ser próxima à mãe, chegando a reconhecer o parentesco junto ao advérbio “infelizmente”. É o ceticismo da adolescente que parece encrencá-la com as forças sobrenaturais, ato contrário ao ocultismo ao qual Lydia ainda é adepta.

Sequestrada por fantasmas maléficos, a menina então precisa ser resgatada pela mãe, que recorre a seu antigo conhecido morto Beetlejuice (Michael Keaton). Juntos, os dois viajam ao submundo, tão colorido e cheio de visuais mirabolantes e efeitos práticos quanto no original. Estão de volta figuras como os homens de cabeça encolhida e o verme de areia que come o fantasma-título no longa anterior. Além deles, Monica Bellucci e Willem Dafoe dão vida a novos espectros peculiares que prometem revelar mais sobre o passado de Beetlejuice.

Quem está por trás de Beetlejuice Beetlejuice?

Completam o elenco principal Justin Theroux como marido de Lydia e Catherine O’Hara como a socialite Delia. O roteiro do filme fica por conta de Alfred Gough e Miles Millar, mesma dupla responsável pelo texto de Wandinha. Da série da Netflix, o filme também empresta o designer de produção Mark Scruton e o montador Jay Prychidny, que devem conferir ao lançamento um visual coeso com a série dirigida por Burton.

O diretor, porém, promete retornar às raízes com efeitos em stop-motion: “Precisava da qualidade de algo feito à mão. A experiência revigorou minha paixão pelo cinema”, disse à Entertainment Weekly em março.

