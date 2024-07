De ‘Coringa 2’ a ‘Wicked’: os filmes mais esperados do 2° semestre de 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No primeiro semestre de 2024, os cinemas receberam uma enxurrada de novos filmes — mais de 100 títulos passaram pelas salas de exibição brasileiras entre janeiro e junho. O segundo semestre deve repetir a dose com uma programação extensa, que engloba diferentes gêneros cinematográficos. Em meio a tantas estreias, VEJA selecionou os seis filmes mais aguardados do restante do ano. Confira:

Deadpool & Wolverine

Quando: 25 de julho

Em seu primeiro filme após a aquisição da Fox pela Disney, o desbocado anti-herói Deadpool (Ryan Reynolds) une forças com outro mutante conhecido das telonas: Wolverine (Hugh Jackman). Na trama, embalada pelo humor ácido característico da franquia, Deadpool e Wolverine dão início a uma improvável aliança para enfrentar um inimigo em comum. O longa marca a estreia de ambos os personagens no Universo Cinematográfico Marvel, e será o único lançamento do estúdio nos cinemas em 2024.

Continua após a publicidade

É Assim Que Acaba

Quando: 8 de agosto

Primeiro livro de Colleen Hoover adaptado para o cinema, É Assim Que Acaba acompanha Lily Bloom (Blake Lively), jovem que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e perseguir o sonho de abrir sua própria floricultura. Depois de um encontro casual, ela engata um namoro turbulento com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni), que é charmoso, mas tóxico. Fenômeno absoluto no TikTok, a história aborda questões espinhosas, como luto e violência doméstica, envoltas em tramas de superação e romance.

Continua após a publicidade

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Quando: 6 de setembro

Continuação do clássico Os Fantasmas se Divertem (1988), o longa traz de volta os principais nomes do elenco original, bem como o diretor Tim Burton. Décadas após seu encontro com o fanfarrão Beetlejuice (Michael Keaton), a agora cinquentona Lydia Deetz (Winona Ryder) é mãe de uma adolescente tão mórbida quanto ela fora no passado, Astrid (Jenna Ortega). Em luto pela morte do avô, a menina vai com a mãe e viúva Delia (Catherine O’Hara) para a antiga casa da família, onde encontra a maquete que prende Beetlejuice e, acidentalmente, invoca o espírito mais uma vez. O filme também conta com Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Continua após a publicidade

Coringa: Delírio a Dois

Quando: 3 de outubro

Sequência do filme que deu o Oscar a Joaquin Phoenix, o longa traz a estrela pop Lady Gaga no papel de Arlequina, namorada e comparsa do palhaço criminoso. Depois de iniciar um movimento popular contra a elite da cidade de Gotham, Arthur Fleck (Phoenix) — mais conhecido como Coringa — foi preso no Asilo Arkham, onde conheceu Harleen Quinzel (Gaga). Juntos, eles embarcam em uma aventura insana e violenta, embalada por uma série de números musicais. O repertório cantado é descrito como “jukebox”, ou seja, aproveitará músicas pré-existentes que não foram idealizadas para a narrativa, como fazem os longas Moulin Rouge: Amor em Vermelho e Mamma Mia.

Continua após a publicidade

Wicked: Parte 1

Quando: 21 de novembro

Um dos musicais de maior sucesso da Broadway, Wicked é um prelúdio do clássico O Mágico de Oz. A trama narra a saga de Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) na faculdade, anos antes de se tornarem a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Sul, respectivamente. Dirigido por Jon M. Chu, o longa ainda conta com a oscarizada Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater e Jeff Goldblum no elenco. A produção foi dividia em duas partes, e o capítulo final deve estrear em novembro de 2025.

Continua após a publicidade

O Auto da Compadecida 2

Quando: 25 de dezembro

Situado duas décadas após os acontecimentos do filme original — que foi a estreia brasileira de maior sucesso nos cinemas em 2000 –, O Auto da Compadecida 2 narra o reencontro da dupla dinâmica Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) após anos de separação. Os malandros partem em novas aventuras ao lado de rostos conhecidos, como Rosinha (Virgina Cavendish), e personagens inéditos, vividos por Eduardo Sterblitch, Juliano Cazarré e Fabiula Nascimento. Antes vivida por Fernanda Montenegro, a Nossa Senhora será interpretada na continuação por Taís Araujo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial