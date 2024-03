Morre o ator M. Emmet Walsh, de Blade Runner e Entre Facas e Segredos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator M. Emmet Walsh, que atuou em filmes como Blade Runner – O Caçador de Androides (1982), O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997) e Entre Facas e Segredos (2019), morreu aos 88 anos na última terça-feira, 19. A informação foi confirmada por Sandy Joseph, empresário do artista. O veterano tinha um currículo com mais de 150 filmes.

Em Blade Runner, filme dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Harrison Ford, Walsh deu vida ao chefe de polícia de Los Angeles. Ele também atuou em A Hora das Criaturas (1986), foi um segurança em Entre Facas e Segredos (2019), e integrou ainda o elenco de Pequeno Grande Homem (1970).

Michael Emmet Walsh nasceu em Ogdensburg, Nova York. Ele venceu o prêmio de melhor ator do Independent Spirit Awards em 1986, pelo filme Blood Simple, de 1984.

