‘Meu Cunhado é Um Vampiro’: o que esperar do novo hit nacional da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com sabor de festa de fim de ano marcada por sutis discordâncias familiares, a comédia brasileira Meu Cunhado É Um Vampiro conquistou o primeiro lugar no ranking dos filmes mais assistidos na Netflix no país. Lançado em 24 de dezembro, o longa é protagonizado por Leandro Hassum no papel de Fernandinho, um pai de família e ex-jogador de futebol cuja carreira chegou ao fim com um fracasso vexaminoso. Amante do Vasco, ele vai contar com a força do time até mesmo no ápice de seu confronto com… vampiros — atraídos ao Rio de Janeiro por seu cunhado Greg (Rômulo Arantes Neto), um galã folgado de hábitos noturnos suspeitos que decide passar um tempo hospedado em sua casa.

As referências futebolísticas e o retrato perfeito da “torta de climão” servida na mesa de jantar quando um parente inconveniente decide aparecer transformam a narrativa folclórica de vampiros em puro suco de cultura popular brasileira. Fernandinho vai contar com a ajuda de dois adolescentes para desmascarar o esquema de Greg e provar para a esposa Vanessa (Monique Alfradique) que seu irmão não é anjo, e sim vilão: a filha Carol (Mel Maia) e o garoto Ameba (Caio Mendonça), um nerd que trabalha com ele em seu canal de esportes no YouTube. Na reta final dessa aventura, Edson Celulari aparece no papel de Ula Drax, um megaempresário da Romênia que chega ao Brasil com o objetivo de formar uma nova civilização composta de sanguinários. Ula Drax é revelado como ninguém menos que — olha o spoiler — o próprio Conde Drácula. No próximo mês, Celulari vai de vampirão a espírito mensageiro, já que compõe o elenco de Nosso Lar 2, que chega aos cinemas em 25 de janeiro.

Meu Cunhado é Um Vampiro é uma bobagem — mas uma bobagem divertida para quem espera os últimos dias do ano passarem no marasmo do sofá de casa.

