John Green a VEJA: “O TOC tem sido mal representado na ficção”

Autor best-seller querido pela geração de adolescentes da última década, o americano John Green lida com o Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) desde a infância, desafio que usou de combustível para o livro Tartarugas Até Lá Embaixo, lançado em 2017. Sete anos e alguns milhares de exemplares vendidos depois, a obra é foco da mais nova adaptação cinematográfica de seu trabalho, recém-chegada ao streaming Max. Em entrevista a VEJA, o escritor comenta sua conexão pessoal com a história e o impacto de seus livros nos jovens do século XXI. Além dele, falam sobre o filme a diretora Hannah Marks e a atriz Isabella Merced, estrela da produção.

