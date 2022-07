James Caan: 5 filmes para relembrar ator de ‘O Poderoso Chefão’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Famoso pelo papel de Sonny Corleone no clássico O Poderoso Chefão, o inesquecível James Caan morreu na quarta-feira, 6, aos 82 anos. Embora tenha ficado marcado como filho do mafioso italiano, Caan teve uma carreira prolífica, e acumulou papeis de peso no cinema. A seguir, confira lista com grandes filmes do ator:

O Poderoso Chefão (1972)

Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime Video

Clássico dos filmes de máfia, O Poderoso Chefão foi o trabalho que consagrou Caan em Hollywood. Na trama, o ator vive Sonny Corleone, o filho mais velho do mafioso Don Corleone (Marlon Brando), que protagoniza uma disputa de poder sangrenta entre famílias mafiosas quando um gangster planeja estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos em Nova York. O papel rendeu a Caan uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.

Rollerball: Os Gladiadores do Futuro (1975)

Onde assistir: canal MGM da Amazon Prime Video

Em um futuro distópico, guerras não existem e os países foram substituídos por grandes corporações. Nesse cenário alternativo, um jogo violento, chamado Rollerball, é criado para aliviar a tensão e controlar a população, mostrando que a individualidade é um defeito. James Caan interpreta Jonatha E., um jogador de destaque que vai contra as regras e decide não se aposentar, fazendo com que o novo objetivo da brincadeira seja destruí-lo.

Louca Obsessão (1990)

Onde Assistir: Amazon Prime Video

Baseado no livro homônimo de Stephen King, o filme traz Caan na pele do escritor Paul Sheldon, que sofre um acidente de carro num lugar isolado nas montanhas e é socorrido pela enfermeira Annie (Kathy Bates), que afirma ser sua fã número um. Quando a mulher descobre que sua personagem preferida será morta no próximo livro do escritor, os cuidados se transformam em obsessão, e Sheldon se vê à mercê das loucuras da admiradora maluca. O filme rendeu a Kathy Bates o Oscar de melhor atriz.

Queima de Arquivo (1996)

Onde assistir: HBO Max

Protagonizado por Arnold Schwarzenegger no papel de John Kruger, o filme acompanha o agente do governo enquanto ele tenta proteger uma testemunha que tem informações preciosas sobre uma empresa de equipamento bélico que desenvolveu um fuzil revolucionário e pretende vendê-lo no mercado negro. Na trama, Caan interpreta Robert DeGuerin, mentor de Kruger, e antagonista da produção.

Mickey Olhos Azuis (1999)

Onde assistir: Globoplay

Com um pé nas tramas sobre a máfia e outro no humor, a comédia romântica acompanha Michael Felgate (James Caan) depois que ele tem o pedido de casamento recusado pela namorada aparentemente sem motivo. Leiloeiro em ascensão em Nova York, ele logo descobre que a amada é filha do chefe de uma perigosa família mafiosa da cidade, e precisa lidar com eles para levar o casamento adiante.