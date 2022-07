James Caan, astro de ‘O Poderoso Chefão’, morre aos 82 anos

Famoso pelo papel de Sonny Corleone em O Poderoso Chefão, James Caan morreu aos 82 anos nesta quarta-feira, 6. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ator no Twitter. Na obra clássica sobre a máfia italiana, o americano era o filho mais velho de Don Corleone (Marlon Brando).

“É com grande tristeza que informamos o falecimento de Jimmy na noite de 6 de julho. A família agradece a manifestação de amor e sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil. Fim do tuíte”, diz o post.

Confira:

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022