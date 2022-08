Idris Elba revela os desafios de lutar contra um ‘leão’ em ‘A Fera’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O texto a seguir apresenta spoilers sobre o filme A Fera

No momento mais dramático do filme A Fera, em cartaz nos cinemas, Nate, personagem de Idris Elba, encara o leão que está no encalço de sua família na savana africana. Dono de um extenso currículo no cinema, o ator inglês de 49 anos disse em entrevista a VEJA que a experiência de lutar fisicamente com um animal de CGI (sigla em inglês para seres feitos de forma digital) foi algo inédito em sua carreira, e que demandou um longo ensaio de duas semanas ininterruptas. Confira a seguir trechos da conversa:

Seu personagem, Nate, é um médico de férias que se vê diante de uma situação extrema pela sobrevivência ao lado das duas filhas adolescentes. Não é comum vê-lo interpretando pessoas vulneráveis. Por que se interessou por esse papel? Esse personagem não é um herói de filme de ação. Ele não sai por aí com uma arma. Ele é apenas um cara normal, um pai, numa situação terrível, e esse foi o apelo pra mim. Era um papel que eu me identificaria facilmente, afinal, nunca fui perseguido por um leão. Acho que, na vida real, eu agiria como ele, tentando escapar e proteger as filhas a todo custo.

Qual o maior desafio de lutar contra um vilão feito no computador? O grande desafio era calibrar o nível de medo que eu tinha de apresentar na atuação. Esse é um cara que não luta com ninguém, muito menos com um leão. Tinha um momento do roteiro que eu daria um soco no leão. Eu não fazia a mínima ideia de como socar um leão (risos).

Mas você já encarou personagens em CGI antes, qual a diferença aqui? Mas nunca com uma proximidade física tão grande assim. Eu já lutei usando espadas e armas contra inimigos que não estavam de fato diante de mim, eu tinha que imaginá-los. Mas não com um animal que existe na vida real e de forma tão física. Tudo foi ensaiado e coreografado por duas semanas, enquanto eu encontrava as emoções corretas já que diante de mim não estava um leão, mas sim uma pessoa com uma roupa cinza específica para a marcação digital e um enorme adereço na cabeça fingindo ser um leão.

Os animais perigosos são antigos inimigos humanos no cinema. Caso de Tubarão, de Steven Spielberg. A Fera, porém, tenta explicar as razões das atitudes do leão. Por que essa escolha? Assim como meu personagem não é um herói, esse leão não é de fato uma fera. É um animal traumatizado pelos atos humanos, uma mudança de comportamento baseada em fatos registrados ao redor do mundo. Eu não queria vilanizar os animais. Leões não atacam seres humanos naturalmente. Neste caso, fizemos uma pesquisa para entender o que levaria um leão a agir daquela forma violenta. Foi um trato sensível sobre a natureza.