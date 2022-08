De ‘A Fera’ a ‘Tubarão’, a evolução dos animais vilões no cinema

Animais selvagens e superperigosos são personagens que fazem parte da história do cinema. Caso do clássico Tubarão, de Steven Spielberg, de 1975, e Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, de 1963, até outros bastante vergonhosos como Anaconda ou qualquer filme da série Sharknado. A Fera, que acaba de chegar aos cinemas, vai ficar na fileira dos filmes bons. Na trama, o ator inglês Idris Elba interpreta um médico que tenta se reconectar com as filhas adolescentes, depois que a mãe das meninas morre. Eles então viajam até o vilarejo onde a matriarca nasceu, na África do Sul. Durante um passeio do trio com um antigo amigo da família (interpretado por Sharlto Copley), eles se deparam com um rastro de destruição deixado por um leão. Confira mais sobre o filme acima no programa Em Cartaz.