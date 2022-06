Harry Styles vive atração proibida por homem em trailer de ‘Meu Policial’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Amazon Prime Video divulgou nessa quarta-feira, 15, o primeiro teaser trailer do filme Meu Policial (My Policeman, no original), protagonizado por Harry Styles. No vídeo de 40 segundos, o ex-One Direction aparece dividido em um triângulo amoroso entre a professora Marion (Emma Corrin, a princesa Diana de The Crown), com quem se casa, e o curador de artes Patrick (David Dawson), com quem vive uma paixão proibida.

Inspirado no livro homônimo de Bethan Roberts, a trama, que chega com exclusividade à plataforma em 4 de novembro, acompanha a história de Tom (Syles), um policial gay forçado a esconder sua sexualidade, considerada crime na época. Dirigido por Michael Grandage, o filme mostra o casamento de Tom e Marion permeado pelos dramas gerados pelo caso do marido com Patrick no início dos anos 1950. Décadas depois, eles se encontram para tentar corrigir os erros do passado. Na segunda fase, os personagens são vividos por Linus Roache (Tom), Gina McKee (Marion) e Rupert Everett (Patrick).

Confira o vídeo: