Gerárd Depardieu é preso em Paris por acusações de assédio sexual

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator francês Gérard Depardieu foi detido nessa segunda-feira, 29, em Paris, para prestar depoimento sobre alegações de agressão sexual de suas mulheres, informou a imprensa francesa. Segundo a emissora BFMTV e o diário Le Parisien, o ator de 75 anos foi convocado pela polícia de Paris e colocado sob custódia. A intimação está relacionada a acusações de agressão sexual feitas por duas mulheres que afirmam terem sido assediadas por ele durante filmagens – uma em 2014, a outra em 2021. A suposta agressão de 2014 foi denunciada à polícia em janeiro deste ano, e a mais recente chegou às autoridades em fevereiro — esta foi feita por uma mulher de 53 anos que alega que Depardieu a agarrou e “massageou” sua cintura, barriga e seios durante as filmagens de Les Volets Verts, de 2022.

Conhecido em Hollywood e no cinema francês, Depardieu também foi acusado por mais de uma dúzia de outras mulheres de assediá-las, apalpá-las ou agredi-las sexualmente. Ele recebeu acusações preliminares de estupro e agressão sexual em 2020, após alegações da atriz Charlotte Arnould. Em outubro do ano passado, ele negou qualquer irregularidade. “Nunca, nunca abusei de uma mulher”, disse.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade