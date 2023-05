Franquia ‘John Wick’ bate 1 bilhão de dólares em bilheteria

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A franquia de filmes John Wick, estrelada por Keanu Reeves, conquistou 1 bilhão de dólares (5 bilhões de reais) em bilheteria graças à John Wick 4: Baba Yaga, quarta sequência lançada em 23 de março deste ano e que já arrecadou 425 milhões de dólares até o momento. No total, a saga abocanhou 1,01 bilhão de dólares, com ganhos maiores a cada lançamento. O primeiro filme, De Volta ao Jogo (2014), faturou 86,1 milhões de dólares; o segundo, Um Novo Dia Para Matar (2017), 174,3 milhões de dólares. Já Parabellum, que estreara em 2019, deixou os cinemas após arrecadar 328,3 milhões de dólares ao redor do mundo.

“Este marco é uma prova do incrível trabalho do diretor Chad Stahelski e Keanu Reeves, ao lado de Basil Iwanyk e Erica Lee, que fizeram de sua missão superar-se a cada filme sucessivo desta franquia”, comemorou o presidente do Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake.

John Wick (Keanu Reeves) é um assassino profissional aposentado, mas que volta a matar depois de ficar viúvo e ter seu cachorrinho, uma herança da esposa morta, assassinado por ladrões. Os estúdios ainda não confirmaram se haverá um quinto filme de Wick ou se a saga foi encerrada no capítulo 4, mas uma versão com Ana de Armas no papel principal, Bailarina, e uma série spin-off com o personagem Winston (Ian McShane) sobre o Hotel Continental (local onde assassinos se hospedam na saga) já estão sendo gravadas.

