Fernanda Torres fala a VEJA sobre aplausos em Veneza: ‘Inacreditável’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz brasileira Fernanda Torres ganhou diversos elogios nesta semana depois da exibição de Ainda Estou Aqui, novo filme de Walter Salles que concorre ao Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza. Em entrevista à reportagem de VEJA direto do evento, Fernanda relembrou a emoção de ver o longa na tela grande, ao lado do colega de elenco Selton Mello, e da recepção calorosa do público. Na trama, Fernanda interpreta Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro de mesmo nome em que Ainda Estou Aqui se baseia.

Mãe de cinco filhos, Eunice (papel que Torres divide com a mãe, Fernanda Montenegro) teve de lidar com o desaparecimento do marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton), em 1971, depois de ser levado por agentes da ditadura militar. Ela se reinventou, ingressando no curso de Direito e se tornou especialista na defesa dos povos indígenas. Confira o vídeo: