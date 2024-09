Filme ‘Ainda Estou Aqui’ emociona e arranca aplausos no Festival de Veneza

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com 9 minutos e 46 segundos de aplausos, Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, fez sua estreia mundial na noite deste domingo, 1º, na competição do 81º Festival de Veneza, em sessão de gala na Sala Grande, na presença do diretor e de grande parte do elenco, incluindo Fernanda Torres e Selton Mello. Dava para ouvir as pessoas chorando no terço final do filme. Ao final da exibição, Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello estavam muito emocionados.

Na exibição para a imprensa, na manhã do domingo, Ainda Estou Aqui também teve recepção calorosa. Dava para perceber os sinais de lágrimas derrubadas por alguns jornalistas.

A reação é compreensível: Walter Salles, que não filmava uma ficção desde 2012, com Na Estrada, emociona com a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro de mesmo nome em que Ainda Estou Aqui se baseia.

Mãe de cinco filhos, Eunice, interpretada por Fernanda Torres na maioria das cenas e por Fernanda Montenegro nos momentos finais, teve de lidar com o desaparecimento do marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), em 1971, depois de ser levado para dar depoimento por agentes da ditadura militar. Ela se reinventou, ingressando no curso de Direito e se tornando especialista na defesa dos povos indígenas.

Fernanda Torres interpreta uma mulher que tenta proteger os filhos da dor e se recusa a se apresentar como vítima da ditadura. Com uma atuação contida, mas ainda assim emocionante, ela entra na lista de favoritas a uma Coppa Volpi de melhor atriz no Festival de Veneza, mesmo com concorrentes fortes como Nicole Kidman.