‘Esqueceram de Mim’: ciência testa potencial fatal de armadilhas de Kevin

Poucos filmes natalinos são tão marcantes quanto Esqueceram de Mim (1990), que eternizou o então pequeno Macaulay Culkin na pele do travesso Kevin McCalister, que submete dois ladrões atrapalhados a armadilhas e travessuras depois de ser esquecido em casa pelos pais em plena noite de 24 de dezembro. A imagem do garoto franzino acabando com os grandalhões com bolinhas de gude, latas de tinta e maçaricos culinários é tão inesquecível que a Fox resolveu fazer um especial de Natal para descobrir o que de fato aconteceria se uma pessoa enfrentasse a ira do jovem Kevin — a resposta, claro, é que ninguém sobreviveria para contar a história.

Transmitido no Reino Unido esta semana, A Ciência Não-Oficial de Esqueceram de Mim une os comediantes James Acaster e Guz Khan a especialistas que recriam e analisam as armadilhas do filme famoso. Cinco cenas são reconstruídas: a que Joe Pesci (Harry) tem seu crânio incendiado e queima a mão em uma maçaneta em brasa, aquela em que Daniel Stern (Marv) tem o rosto queimado por uma pintura em chamas, o choque elétrico que deixa os dois com o esqueleto quase a mostra e a descida mortal em uma tirolesa que acaba em uma parede de concreto.

Por razões óbvias de segurança, os humoristas não encaram os testes de peito aberto. Em vez disso, a cientista Zoe Laughlin trata de fazer experimentos divertidos para mostrar que os ladrões do filme estariam mortos e enterrados. Em um dado momento, ela lança um manequim em um tirolesa improvisada para checar os danos causados. “Membros quebrados! Costelas quebradas! Pulmões perfurados! Órgãos internos danificados! Talvez uma pequena perda de dentes…”, alerta ela. Em uma nova tentativa, sacos com geleia são introduzidos no boneco, que é embrulhado em camadas de plástico bolha antes de ser novamente jogado contra a parede. Ao final, metade dos “órgãos internos” está estourado. “A maneira de sobreviver a este truque? Não há um”, anuncia.

Com a exceção da travessura extrema, da qual parece não haver escapatória, as outras são reproduzidas de forma amenizada. No caso da cabeça incendiada com o maçarico, que resultaria em graves queimaduras, o crânio foi protegido com panos umedecidos. Para o choque fatal, a equipe usou uma roupa de borracha, impedindo que o destino fosse de fato uma descarga elétrica perigosa. Já as latas de tintas lançadas pelo pequeno Kevin, ao invés de atingirem diretamente a cabeça de Acaster, foram remanejadas para o dorso protegido. O prognóstico, porém, é sempre o mesmo: é melhor não topar com Kevin McCalister na noite de Natal.

