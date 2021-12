Cinco filmes de Natal que fogem do óbvio para curtir no feriado

O Natal traz consigo uma enxurrada de filmes temáticos que caem constantemente no mesmo feijão com arroz. É aquela época em que produções clássicas como Esqueceram de Mim e O Grinch sempre são revividas, para tédio de muitos espectadores. Para aqueles que querem sair da zona de conforto e aproveitar para curtir o feriado com filmes natalinos que fogem ao óbvio, confira 5 bons longas selecionados por VEJA para ver (sozinho ou com a família) no streaming:

Alguém Avisa?

Onde assistir: HBO Max

Em dezembro, sempre surgem diversas comédias românticas natalinas protagonizadas por casais heterossexuais. No longa Alguém Avisa?, as grandes protagonistas são um casal de mulheres. Indo além dos clichês, a trama mostra as dificuldades enfrentadas por Abby (Kristen Stewart) e Harper (Mackenzie Davis) para assumirem o relacionamento durante as comemorações do Natal, já que os pais de Harper são a típica família conservadora que vive de aparências.

Um Crush Para o Natal

Onde assistir: Netflix

A nova aposta da gigante do streaming para o final do ano traz um casal gay para o centro de uma história natalina. Trabalhando muito bem o clichês dos amigos que viram namorados, Um Crush Para o Natal conta a história de Peter (Michael Urie), um garoto que decide pedir ao melhor amigo, Nick (Philemon Chambers), para fingir ser seu namorado com o objetivo de evitar o julgamento dos parentes desagradáveis por ainda estar solteiro.

Perigo Próximo

Onde assistir: disponível para aluguel no Claro Vídeos e iTunes

Dentro dos filmes terror, o subgênero de invasão domiciliar é bem comum — mas é peculiar o caso em que um longa desse tipo é ambientado no Natal. Em Perigo Próximo, um casal decide sair durante a véspera de Natal e deixa seu filho adolescente, Luke (Levi Miller), com a jovem babá Ashley (Olivia DeJonge). Enquanto o garoto vai ficando obcecado em conquistar o amor de Ashley, a noite que aparentava ser tranquila se transforma em um pesadelo quando a casa é invadida por supostos estranhos.



Krampus: O Terror do Natal

Onde assistir: Globoplay

O Natal é um feriado conhecido por promover a união, mas na família de Max (Emjay Anthony) o que acontece é justamente o oposto. Em vez da fraternidade caraterística dessa época do ano, o clima de guerra entre pais, tios, tias e primos acaba despertando uma força maligna — Krampus, demônio mais conhecido por ser a sombra do Papai Noel. O longa, dirigido por Michael Dougherty, mescla elementos de terror natalino com boas sacadas cômicas — afinal, quem nunca discutiu com aquele parente chato durante a ceia?

O Homem Que Inventou o Natal

Onde assistir: Star+

O célebre escritor inglês Charles Dickens se consagrou por clássicos como Oliver Twist e David Copperfield — mas é durante o Natal que seu nome sempre volta à tona. Seu livro famoso sobre essa época do ano, Um Conto de Natal, já ganhou diversas adaptações ao longo dos anos. Porém, o que poucos conhecem é a história por trás da criação da obra. Em O Homem Que Inventou o Natal, Dan Stevens dá vida a Dickens em uma época na qual o escritor estava desacreditado em decorrência de sucessivos fracassos. Após ser rejeitado pelos editores, ele decide criar e publicar uma história de Natal que, mais tarde, se tornaria um sucesso atemporal.