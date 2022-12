Além dos clichês: 5 bons filmes de terror natalino para ver no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

As maratonas natalinas de fim de ano sempre incluem os mesmos filmes sobre os clichês do feriado, sejam clássicos como Esqueceram de Mim ou as inúmeras adaptações de Um Conto de Natal. O feriado, porém, pode se tornar assustador e sangrento com histórias repletas de morte e sustos. Para fugir das produções comuns, confira 5 bons filmes de terror natalinos para assistir no streaming:

Perigo Próximo (2017)

Onde assistir: disponível para aluguel no Claro Vídeos e iTunes

Dentro dos filmes de terror, o subgênero de invasão domiciliar é bem comum — mas é peculiar o caso em que um longa desse tipo é ambientado no Natal. Em Perigo Próximo, um casal decide sair durante a véspera do feriado e deixa seu filho adolescente, Luke (Levi Miller), com a jovem babá Ashley (Olivia DeJonge). O garoto vai ficando obcecado em conquistar o amor de Ashley, mas a noite que aparentava ser tranquila se transforma em um pesadelo quando a casa é invadida por supostos estranhos.

Krampus: O Terror do Natal (2015)

Onde assistir: Lionsgate+

O Natal é um feriado conhecido por promover a união, mas na família de Max (Emjay Anthony) o que acontece é justamente o oposto. Em vez da fraternidade caraterística dessa época do ano, o clima de guerra entre pais, tios, tias e primos acaba despertando uma força maligna — Krampus, demônio mais conhecido por ser a sombra do Papai Noel. O longa, dirigido por Michael Dougherty, mescla elementos de terror natalino com boas sacadas cômicas — afinal, quem nunca discutiu com aquele parente chato durante a ceia?

Gremlins (1984)

Onde assistir: HBO Max

Continua após a publicidade

Em busca de um presente perfeito para o filho, o inventor Rand Peltzer (Hoyt Axton) encontra em uma loja de Chinatown uma pequena criaturinha fofa. Apesar de relutante, o vendedor fecha negócio, mas com a condição de que o homem siga três regras cruciais: não molhar o bicho, não o expor à luz e não alimentá-lo depois da meia noite. As orientações, claro, são ignoradas e resultam na proliferação de um bando de monstrinhos pela cidade de Kingston Falls durante a véspera de Natal.

Natal Sangrento (2019)

Onde assistir: Netflix

Releitura do clássico Noite do Terror, de 1974, o filme traz uma roupagem atual para a história com boas doses de sangue. Com o Natal se aproximando, o campus da universidade onde Riley (Imogen Poots) estuda vai ficando cada vez mais vazio, com os estudantes retornando às suas casas para aproveitar o feriado. Algumas garotas de uma irmandade que ficam, porém, começam a ser brutalmente mortas por um assassino mascarado.

Anna e o Apocalipse (2017)

Onde assistir: Disponível para compra no iTunes

Além dos parentes inconvenientes ou das discussões durante a ceia, nada mais poderia estragar o Natal de Anna (Ella Hunt) — se não fosse por um apocalipse zumbi. Durante o feriado natalino, a jovem vê sua cidade, Little Heaven, ser invadida por mortos-vivos e se vê obrigada a lutar ao lado dos amigos para sobreviver. O longa dirigido por John McPhail, faz parte da seara dos filmes de terror cômico, uma ótima opção para fugir dos clichês de final de ano.