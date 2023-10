Do vencedor de Cannes a aposta da Netflix, veja 5 pérolas da Mostra de SP

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 18 out 2023, 18h03 - Publicado em 19 out 2023, 08h00

Em sua 47ª edição, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta-feira, 19, e vai até dia 1º de novembro. Dentro da ampla programação se destacam filmes que saíram premiados de grandes festivais, além de uma forte presença de produções que em breve estarão no streaming – logo, poderão ser vistos por quem não tiver a chance de participar do evento paulistano. Confira cinco títulos da Mostra de SP e que valem a pena conferir.

Anatomia de uma Queda

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano, o filme da diretora francesa Justine Triet acompanha o julgamento de uma escritora acusada de matar o marido. Com uma narrativa dinâmica e feroz, mas também repleta de sutilezas, o longa subverte o drama de tribunal e transforma a Justiça em um termo relativo. A produção está prevista para entrar em cartaz oficialmente no ano que vem.

Maestro

Dirigido e protagonizado por Bradley Cooper, a cinebiografia narra parte da história do maestro e compositor americano Leonard Bernstein, importante nome da música clássica. Exibido no Festival de Veneza, a produção é uma das apostas da Netflix para o Oscar 2024, e chega à plataforma no dia 20 de dezembro.

Saudosa Maloca

Com Paulo Miklos na pele de Adoniran Barbosa, o filme de Pedro Serrano expande a homenagem feita em um curta-metragem ao cantor e compositor que marcou a história da música brasileira. A produção será exibida em um evento especial da Mostra, na Cinemateca, seguido por outro longa nacional musical, Meu Sangue Ferve por Você, sobre Sidney Magal.

Na Ponta dos Dedos

A produção que chega à plataforma Apple TV+ em 3 de novembro se passa em um mundo no qual é possível determinar a partir de um teste se um casal é, de fato, compatível. As implicações destes resultados mexem na vida das pessoas, entre elas a protagonista interpretada por Jessie Buckley, que se vê dividida entre dois homens – vividos pelos ótimos Riz Ahmed e Jeremy Allen White.

Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Premiado no Festival do Rio, o filme nacional acompanha a história de um adolescente acometido por uma doença degenerativa que o leva a perder a visão. No processo de reaprender a enxergar o mundo, ele encontra também novas maneiras de interpretá-lo.