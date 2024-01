Disney vai trazer sua própria Comic-Con para o Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Disney confirmou nesta terça-feira, 10, a chegada ao Brasil da D23 Expo, feira no mesmo modelo das famigeradas Comic-Cons, mas voltada somente para as marcas da empresa do Mickey Mouse. O evento será em São Paulo, em novembro deste ano. Informações sobre as datas exatas, o local, preços, ingressos e atrações ainda não foram divulgadas.

Criada em 2009 na Califórnia, a D23 se tornou o principal palco da empresa para anunciar as novidades abundantes de seus selos, como Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic e também os parques temáticos. Como a Comic-Con Experience (CCXP), que se estabeleceu no Brasil como principal feira de cultura pop, a D23 promete trazer celebridades internacionais ilustres de seu casting para painéis em um auditório, além de pré-estreia de filmes. Assim, a empresa abre uma frente de concorrência (e desfalque) para a CCXP, como a Netflix já começou a fazer com seu evento particular Tudum. Quem ganha em variedade de opções são os fãs, ou pelo menos os que têm dinheiro no bolso: os ingressos para a última CCXP partiam de 160 reais – a D23 cobra, lá fora, em torno de 100 dólares por entrada.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial