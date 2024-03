De ‘Uma Vida’ a ‘Saudosa Maloca’: 7 filmes para ver nos cinemas em março

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Às vésperas do Oscar, a temporada de grandes lançamentos nos cinemas continua. Alguns longas já lançados nos Estados Unidos – e esnobados pela premiação – chegam ao Brasil neste mês, que também terá estreias de filmes nacionais e animações para crianças e adultos assistirem juntos. Confira os destaques:

Todos Nós Desconhecidos

Quando estreia: 07/03

Adam (Andrew Scott) é um roteirista solitário que enfrenta dificuldades para escrever um script baseado na vida de seus pais, que morreram em um acidente de carro quando ele tinha 12 anos. Após um encontro casual, ele se apaixona pelo vizinho, Harry (Paul Mescal), e o novo relacionamento o faz revisitar memórias dolorosas do passado. Dirigido por Andrew Haigh, o filme é uma adaptação do romance japonês Strangers, de Taichi Yamada.

Garra de Ferro

Quando estreia: 07/03

O novo longa da A24 é inspirado na trajetória real da família Von Erich, uma das mais famosas e conturbadas dinastias da luta livre profissional. Zac Efron, Jeremy Allen White e Maxwell Jacob Friedman interpretam irmãos que se enfrentam nos ringues e vivem uma série de tragédias pessoais, fazendo o público a acreditar que a família era amaldiçoada.

Uma Vida – A História de Nicholas Winton

Quando estreia: 14/03

Três anos após vencer seu segundo Oscar de melhor ator, Anthony Hopkins retorna às telas do cinema no papel de Nicholas Winton, homem que ajudou a resgatar centenas de refugiados do Holocausto durante a II Guerra Mundial. Baseado em uma história verídica, o filme ainda conta com Helena Bonham Carter, Samantha Spiro e Jonathan Pryce no elenco.

Kung Fu Panda 4

Quando estreia: 21/03

O urso panda Po (voz original de Jack Black) é escolhido para se tornar líder espiritual do Vale da Paz, mas precisa treinar um guerreiro para sucedê-lo antes de assumir a majestosa posição. A animação introduz novos personagens à franquia de sucesso da DreamWorks: a habilidosa raposa Zhen (Awkwafina) e a vilã Camaleoa (Viola Davis).

Saudosa Maloca

Quando estreia: 21/03

Inspirado na obra do sambista paulistano Adoniran Barbosa, o longa conta com Paulo Miklos no papel principal. Sentado em uma mesa de bar no bairro do Bixiga, em São Paulo, o já idoso Adoniran relembra a vida na cidade nos anos 1950 e 60 e narra suas experiências a um jovem garçom. Entre uma crônica e outra, ele relembra a história da maloca onde vivia com os amigos Joca e Mato Grosso.

O Homem dos Sonhos

Quando estreia: 28/03

Paul Matthews (Nicholas Cage) leva uma vida tranquila, até que misteriosamente começa a aparecer nos sonhos de outras pessoas. Logo ele precisa se adequar à situação bizarra e lidar com a fama repentina. Produzido pela A24 e dirigido pelo norueguês Kristoffer Borgli, o longa ainda conta com Julianne Nicholson, Michael Cera e Tim Meadows.

Instinto Materno

Quando estreia: 28/03

Anne Hathaway e Jessica Chastain são vizinhas atormentadas pelo luto neste suspense psicológico ambientado na década de 1960. Antes melhores amigas, as donas de casa Alice (Chastain) e Celine (Hathaway) lidam com sentimentos de culpa e desconfiança após uma tragédia repentina. A produção é uma refilmagem do filme francês de mesmo nome lançado em 2018.

