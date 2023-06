De Indiana Jones a Jennifer Lawrence, o cinema em junho promete

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Início do verão americano, o mês de junho sempre é marcado pelas estreias de alguns dos maiores filmes do ano — com 2023, não é diferente. Seja através de super-heróis queridos pelo público, sustos para pular da cadeira, animações para a família toda, comédias despretensiosas ou até um novo Indiana Jones, o foco do cinema neste mês são o entretenimento e as estrelas luminosas. Confira o que aguardar:

Homem Aranha: Através do Aranhaverso

Quando: 1º de junho

Com a mistura de animação 2D e 3D e um charmoso time de heróis aracnídeos, Homem-Aranha no Aranhaverso se tornou um dos maiores sucessos do setor e ainda conquistou a estatueta do Oscar. Mais de quatro anos depois, a sequência enfim chega aos cinemas nesta quinta-feira, 1, e busca provar que seu universo possui criatividade e apelo o bastante para uma série de filmes. Desta vez, Miles Morales encontra o time de pessoas-aranhas responsável por manter o equilíbrio do multiverso, mas uma nova ameaça faz seus colegas de outras dimensões se virarem contra ele.

Boogeyman: Seu Medo é Real

Quando: 1 de junho

Neste filme, o bicho-papão deixa de ser apenas uma lenda e se torna uma assustadora criatura milenar capaz de arrepiar a espinha de qualquer adulto. Baseado em um conto de Stephen King, o enredo acompanha o psicólogo Will Harper (Chris Messina) e suas duas filhas, Sadie (Sophie Thatcher) e Sawyer (Vivien Lyra Blair), que passam a ser assombradas após a morte da mãe. A direção é de Rob Savage, que estreia no terror hollywoodiano após o sucesso do independente Cuidado Com Quem Chama. Fã da literatura de King, ele se orgulha de ter feito o autor pular da cadeira com Boogeyman.

The Flash

Quando: 15 de junho

Em seu primeiro filme-solo, o jovem Barry Allen (Ezra Miller) usa seus poderes para tentar mudar o passado e salvar sua família, mas acaba criando um futuro liderado pelo vilão General Zod (Michael Shannon), no qual não existem super-heróis. Para consertar o caos, ele deve recrutar a ajuda de Batman (Michael Keaton, que viveu o personagem em 1989), Supergirl (Sasha Calle) e mais. Além de Keaton, Ben Affleck vive sua versão do homem-morcego e Nicolas Cage faz uma ponta como Super-Homem, papel que quase interpretou na década de 1990.

Elementos

Quando: 22 de junho

A nova aposta da Pixar imagina um mundo habitado por pessoas feitas de água, fogo, terra e ar que, apesar de viverem na mesma cidade, não interagem entre si. Quando Ember, uma jovem em chamas, conhece Wade, um rapaz líquido, no entanto, ambos são surpreendidos pelo quanto têm em comum. A história de amor é dirigida por Peter Sohn, responsável por O Bom Dinossauro.

Que Horas Eu Te Pego?

Quando: 22 de junho

Retorno da oscarizada Jennifer Lawrence à comédia, Que Horas Eu Te Pego? busca recuperar a leveza e o atrevimento de comédias escrachadas como Superbad e O Virgem de 40 Anos. A história acompanha Maddie, uma adulta com problemas financeiros. Prestes a perder sua casa, ela encontra um anúncio online inusitado que pode resolver seus problemas: “Pais superprotetores procuram alguém disposto a ‘namorar’ com seu filho introvertido de 19 anos, Percy (Andrew Barth Feldman), antes que ele vá para a faculdade”. Aceitar a proposta, porém, vai ser mais difícil do que ela esperava.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino

Quando: 29 de junho



Na sua primeira aventura em 15 anos, Indiana Jones é convocado de volta à ação por sua afilhada, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), que busca uma relíquia “capaz de mudar o curso da história”. Dirigido por James Mangold, de Logan, o filme ainda conta com os atores Mads Mikkelsen e Antonio Banderas e estreou no Festival de Cannes, onde foi ovacionado por cinco minutos pela plateia.