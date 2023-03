Cinema nacional encara guerra de titãs com Hollywood este mês; veja dicas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma boa leva de filmes brasileiros vai entrar em cartaz neste mês enquanto disputa espaço com gigantes de Hollywood. Do lado gringo, estrearam recentemente Creed III, Pânico 6 e o terceiro longa do herói Homem-Formiga, e estão por vir Shazam! Fúria dos Deuses e John Wick 4: Baba Yaga. Nessa guerra de titãs, VEJA separou as principais estreias nacionais que valem uma espiada.

Coração de Neon

Em cartaz nos cinemas

O drama familiar curitibano mostra pai e filho que trabalham com um carro de telemensagens, chamado Coração de Neon. O começo singelo e romântico do filme logo vira de ponta cabeça quando uma morte trágica muda tudo e leva um deles a uma jornada de raiva, vingança e redescoberta.

A Porta ao Lado

Em cartaz nos cinemas

Com elenco estrelado, o filme é um drama erótico sobre relações abertas, tema que acompanha o desabrochar de uma amizade colorida entre dois casais de vizinhos – vividos por Letícia Colin e Dan Ferreira e Bárbara Paz e Tulio Starling.

Quando Falta o Ar

Em cartaz nos cinemas

O documentário das irmãs Ana e Helena Petta, que tentou uma vaga no Oscar 2023, acompanha profissionais do SUS em diferentes lugares do Brasil durante a pandemia da Covid-19. Longe do ritmo alucinante de dramas de hospitais, o filme mostra um dia a dia pouco conhecido do público, com agentes de saúde visitando casas e o delicado cuidado com pacientes entubados.

O Rio do Desejo

Estreia em 23 de março

Outro de tom romântico erótico, o filme, inspirado no livro de Milton Hatoum, conta com os atores Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte, Gabriel Leone e Rômulo Braga e narra os desencontros amorosos de três irmãos apaixonados pela mesma mulher.

La Situación

Estreia em 23 de março

Três amigas, vividas por Natália Lage, Júlia Rabello e Thati Lopes – as duas últimas crias do Porta dos Fundos –, se metem em aventuras cômicas na Argentina, na busca por uma herança.

Raquel 1:1

Estreia em 23 de março

Exibido no badalado festival americano South by Southwest (SXSW), o filme mostra uma jovem que se envolve com um grupo evangélico e recebe uma missão divina controversa: reescrever a Bíblia.

Noites Alienígenas

Estreia em 30 de março

Principal premiado no Festival de Gramado, o filme segue três amigos de infância que se reencontram por uma razão trágica. Misturando suspense e fantasia, o longa é inspirado no romance de mesmo nome de Sérgio de Carvalho e faz um mergulho na pouco conhecida Amazônia urbana e sua periferia.