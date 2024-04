‘Cem Anos de Solidão’: primeiras imagens apontam para adaptação grandiosa

A Netflix revelou nesta quarta-feira, 17, as primeiras imagens da aguardada adaptação de Cem Anos de Solidão, clássico do colombiano Gabriel Garcia Márquez vertido em série pela plataforma. O teaser inédito, liberado no dia em que a morte do escritor colombiano completa 10 anos, é narrado por Aureliano Babilônia, que narra as lembranças do coronel Aureliano Buendía quando se vê diante do pelotão de fuzilamento.

A produção foi filmada na Colômbia, inteiramente em espanhol, e contou com ao apoio e consultoria da família de Gabo. Com um elenco numeroso e o desafio de estar à altura da obra do Nobel de Literatura, a produção é descrita pela Netflix como “um dos projetos audiovisuais mais ambiciosos de todos os tempos da América Latina”, e chega este ano à plataforma, ainda sem data exata.

Confira: