Cate Blanchett ironiza cachê baixo em Senhor dos Anéis: ‘lanche de graça’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma das atrizes mais disputadas de Hollywood, Cate Blanchett é lembrada pelos dois troféus do Oscar que tem na estante e por mais dezenas de papéis, dentre os quais se destaca um em especial: o de Galadriel, da trilogia O Senhor dos Anéis. Em participação no talk show Watch What Happens Live, porém, ela revelou algo inusitado sobre a saga épica que rendeu mais de 1 bilhão de dólares: “Ninguém ganhou nada para fazer aqueles filmes”.

Após perguntá-la qual trabalho lhe ofereceu o melhor pagamento, o apresentador Andy Cohen especulou que a ficção medieval fosse a responsável, o que a atriz australiana prontamente negou. Segundo ela, seu único desejo ao ir atrás do emprego era trabalhar com “o cara que fez Fome Animal“, o diretor Peter Jackson. Dirigido por ele em 1992, o filme de zumbi foi um fracasso comercial na época, mas atingiu status cult nos anos seguintes pelos efeitos práticos grotescos e o humor ácido da história sobre uma dona de casa que é mordida por um macaco-rato-da-sumatra e se torna morta-viva.

Desigualdade salarial

Cohen ainda questionou se a atriz havia recebido alguma parte dos lucros gerados pelo filme após sua estreia, o que também foi negado: “Isso foi bem antes desse modelo. Ganhei nada, mas comi lanches de graça e ainda pude levar minhas orelhas de elfa para casa”. Afiada, a atriz completou a resposta dizendo que mulheres não recebem tanto quanto pensam e esquivou a pergunta original, sem revelar qual foi seu contrato mais lucrativo.

No momento, ela divulga Borderlands: O Destino do Universo está em Jogo, baseado na série de videogames homônima. Em um mundo cartunesco e caótico, ela vive uma caçadora de recompensas que, por acidente, se torna parte de um grupo de criminosos determinados a encontrar um antigo tesouro guardado a sete chaves.

