Cachorro de ‘Anatomia de uma Queda’ rouba a cena em festa do Oscar

Glamourosa, a temporada de premiações é sempre alavancada pelo star power de celebridades que buscam troféus dourados para adornar suas estantes. Em 2024, isso significa, por exemplo, que a vestimenta de Margot Robbie (Barbie) é uma das surpresas mais aguardadas da noite do Oscar, que acontece no dia 10 de março, e que momentos espontâneos, piadas sarcásticas e discursos emocionados devem movimentar a mídia graças ao carisma de indicados como Emma Stone, Cillian Murphy e Lily Gladstone. Um rouba cena em 2024, porém, não dá a mínima para o prêmio e anda sobre quatro patas: sutilmente, o cão Messi — estrela de Anatomia de Uma Queda — se tornou uma das principais figuras do momento, e já roubou a cena no almoço de indicados ao prêmio, que ocorreu na tarde de segunda, 12 de fevereiro.

O border collie de 7 anos foi primeiro alçado à fama em maio de 2023, quando o longa foi exibido no Festival de Cannes e venceu a cobiçada Palma de Ouro. Além de fazer parte do filme premiado, Messi ganhou também a “Palme Dog“, concedida anualmente ao cachorro de maior destaque dentro da competição cinematográfica. Para quem assiste à Anatomia, a láurea é óbvia. No filme, o cão chamado Snoop é o melhor amigo do menino Daniel (Milo Machado-Graner), criança com deficiência visual que acaba no meio de um julgamento midiático quando sua mãe é acusada pela morte do pai. Além de servir como apoio emocional para o jovem, o ator canino é foco de diversos planos e ainda tem que se fingir de morto em um ponto crucial da narrativa, o que faz com precisão chocante.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, a cineasta Justine Triet explica que o cão nunca foi visto como um “animal correndo por aí”, e sim “tão parte do elenco quanto qualquer outro ator envolvido no projeto”. Já a colega de cena Sandra Hüller, indicada ao prêmio de melhor atriz, disse ao mesmo veículo que teve “sorte imensa” de trabalhar com a treinadora Martin Contini, tutora de Messi e veterana do ramo, que permitiu a imersão do animal na história. Ao todo, Messi passou 22 dias no set de filmagem, nos quais aproveitava os intervalos para brincar com Graner.

Desde sua estreia em Cannes, o astro vem sendo cada vez mais notado em tapetes vermelhos e nas redes sociais. No evento de segunda-feira, recebeu elogios de Emma Stone, conheceu Ryan Gosling e foi acariciado por Billie Eilish. Mesmo sem uma categoria para atores de quatro patas, já é difícil imaginar a cerimônia do Oscar deste ano sem sua maior revelação.

‘Anatomy of a Fall’ star Messi with Billie Eilish 📸 Photographed by Sinna Nasseri for @nytimeshttps://t.co/HFqKl8EM6G pic.twitter.com/Wqp4SUNkFx Continua após a publicidade — Film Updates (@FilmUpdates) February 13, 2024

